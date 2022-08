TS – La Primavera è una miniera d’oro per l’Inter: ecco quanto ha fruttato

Cesare Casadei è solo l’ultimo degli affari ( che hanno fatto anche discutere ) dalla Primavera dell’ Inter . In un report stilato da Tuttosport, si evidenzia quanto i giovani talenti nerazzurri abbiano fruttato all’Inter in quest’ultimi anni.

Partendo dalla stagione 2016-2017, anno del primo Scudetto Primavera per il tecnico Vecchi, l’Inter ha incassato circa 165 milioni di euro. Una cifra, in 6 anni, che è stato un vero e proprio toccasana per le casse nerazzurre. In mezzo alle tutte cessioni, è importante ricordare alcune di esse: come quelle di Puscas, Manaj, quelle di Pinamonti e Casadei più recenti oppure quelle più indietro nel tempo come Biraghi, Crisetig o Bessa.