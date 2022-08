Inter-Spezia, le probabili formazioni: alcuni cambi dal 1′ per Inzaghi

Secondo impegno di Serie A in arrivo per i nerazzurri

Si avvicina a gambe levate Inter-Spezia, 2a giornata di Serie A in programma sabato sera alle ore 20.45 a San Siro. Previsto il tutto esaurito allo stadio, per accogliere i ragazzi di Simone Inzaghi alla prima uscita stagionale in casa. Rispetto alla 1a giornata contro il Lecce, il tecnico nerazzurro prepara dei cambi di formazione: in particolare, il ballottaggio principale nella testa del mister è quello tra Federico Dimarco e Robin Gosens per la fascia sinistra. A destra, invece, torna titolare Denzel Dumfries dopo il gol vittoria contro il Lecce.