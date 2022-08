Tegola Inter, si ferma Mkhitaryan: il bollettino medico

Brutte notizie in casa Inter in vista del prossimo match di campionato contro lo Spezia. Come annunciato dal club nerazzurro con un comunicato ufficiale diffuso pochi minuti fa, Henrikh Mkhitaryan ha accusato un problema di natura muscolare. Per il centrocampista armeno prelevato in estate a costo zero dopo la scadenza del contratto con la Roma, si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Nulla di particolarmente serio, ma che mette fortemente a rischio la sua presenza per il match di sabato sera a San Siro.