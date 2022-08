Casadei al Chelsea è una cessione “storica” per l’Inter: ecco perché

Cesare Casadei presto diventerà un nuovo giocatore del Chelsea. Il centrocampista dell'Inter è atteso in Inghilterra dove, secondo Sky Sport, giovedì svolgerà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dei blues. Si tratta di una cessione storica per il club nerazzurro (da 15 milioni di euro più bonus), per diversi motivi.