GdS – Barella record-man dell’Inter: strappa un primato speciale a Icardi

Barella non è ritenuto uno dei giocatori più importanti dell'Inter (e della Nazionale Italiana) per puro caso. Oltre al dinamismo che mette in mezzo al campo, alla tecnica e alla tenacia con cui gioca, Barella stupisce anche per la continuità. É un giocatore affidabile che negli ultimi due campionati ha saltato appena 4 partite. Se non è un record questo, poco ci manca. Ma parlando di primati, ce n'è uno che Nicolino ha strappato sul serio.