CdS: “Affare fatto per Casadei al Chelsea: ecco le cifre e i dettagli”

Se a prendere Casadei è il Chelsea battendo la concorrenza di diversi altri club, vuol dire che di sicuro il talento c'è. L'Inter rischia di perdere un talento potenzialmente forte, ma oggi non è nelle condizioni di poter rinunciare ad oltre 15 milioni per un calciatore che non ha mai debuttato in prima squadra e che permette, con il suo sacrificio, di blindare gli altri big.