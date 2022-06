Non solo il PSG su Skriniar: il Chelsea prova a intavolare uno scambio

Milan Skriniar in poche settimane è passato da papabile come futuro capitano dell'Inter a possibile sacrificabile. Lo slovacco infatti piace moltissimo al PSG e, nonostante i tentativi di resistere del club nerazzurro, potrebbe partire per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Tuttavia secondo quanto riportano in Inghilterra, non ci sarebbero solo i francesi sulle sue tracce: possibile asta in vista?