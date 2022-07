Dalla Francia – Il PSG molla Skriniar? Occhi puntati su Fofana

Milan Skriniar potrebbe davvero rimanere a Milano. La corte del PSG infatti sembra allentarsi sempre di più e anche l 'Inter ora, specie dopo che è sfumato Bremer, è meno convinta sulla cessione. E in Francia sono sicuri: i parigini starebbero cambiando obbiettivo per la difesa.

Come riportato da L'Equipe infatti le difficoltà trovate per arrivare a Skriniar e la richiesta esorbitante dell'Inter, avrebbero spinto il PSG a valutare altri profili. I francesi starebbero tenendo d'occhio Wesley Fofana, giovane difensore in forza al Leicester. Il classe 2000 che milita in Premier League però costa parecchio: una sessantina di milioni. Meno soldi comunque rispetto ai 70-80 richiesti dall'Inter. Questo, unito alla differenza di età in favore del francese, potrebbe convincere definitivamente il PSG.