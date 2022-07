Inter, possibile ritorno di fiamma per Kostic? La situazione

Filip Kostic era l'uomo più accreditato fino a qualche mese fa per sostituire Ivan Perisic sulla fascia sinistra dell' Inter . L'arrivo di Gosens però ha raffreddato la pista, rilanciando la candidatura del serbo per la Juventus . Ora però la situazione potrebbe evolversi nuovamente.

Secondo quanto riportato da La Stampa infatti, i nerazzurri potrebbero cercare nuovamente l'esterno dell'Eintracht Francoforte. Nelle ultime ore sarebbero infatti risalite le quotazioni di Kostic, per cui la Juventus non ha mai affondato il colpo. L'idea potrebbe essere quella di affiancarlo a Gosens, così da avere una alternativa importante in caso il tedesco dovesse continuare a deludere. Per finanziare l'investimento di 10-15 milioni, l'Inter, qualora rimanesse Skriniar, potrebbe non comprare altri difensori, cavandosela con gli adattati D'Ambrosio, Dimarco e Darmian.