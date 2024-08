Rabiot-Inter a costo zero, cosa è successo davvero

Negli ultimi giorni si sono decisamente intensificate le voci in casa Inter che riguardano Adrien Rabiot. Dalla Francia, in particolare, hanno riferito di un nuovo tentativo fatto dall’Inter per il centrocampista francese, svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus dello scorso 30 giugno.

A fare chiarezza sulla posizione dei nerazzurri sul mercato ci ha pensato questa mattina Libero, soprattutto perché parliamo di un reparto in cui Simone Inzaghi è abbondantemente coperto. Come confermato dal quotidiano, i costi dell’operazione sarebbero parecchio elevati: “Tra stipendio e commissioni il francese costa praticamente come un calciatore per il quale va pagato anche il cartellino al club di appartenenza”.

Un sondaggio nei confronti di Rabiot, in ogni caso, l‘Inter lo avrebbe fatto davvero. A causa delle cifre molto elevate chiesta dall’entourage del francese svincolato, il club nerazzurro ha preferito passare la mano non avendo “il potere economico di andare oltre a una manifestazione d’interesse”.