TS – Il Real Madrid offre 90 milioni e Jovic in prestito per Lautaro: proposto maxi ingaggio

Il centravanti argentino è stato preso d'assalto dal club di Florentino Perez

L'argentino in questo momento pesa esattamente 11,6 milioni di euro sul bilancio nerazzurro, per cui sarebbe in caso di cessione una super plusvalenza messa a segno dal club anche se il 10% andrebbe da accordi al Racing de Avellaneda . Al Toro - che a prescindere potrebbe presto rinnovare con l' Inter sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus, verrebbe proposto inoltre uno stipendio da vero top player, da circa 9 milioni a stagione.

All'interno dell'operazione per convincere l'Inter, il Real Madrid potrebbe utilizzare le ultime rate di Achraf Hakimi come altra moneta di scambio, più il prestito per una stagione di Luka Jovic. Il centravanti serbo, grande delusione sin dagli inizi della sua esperienza in Spagna, avrebbe bisogno di rilanciarsi in una grande piazza, dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in prestito all'Eintracht Francoforte con risultati appena sufficienti.