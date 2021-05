Sky – Dimarco tornerà all’Inter! Raggiunta l’intesa con l’Hellas Verona

L'esterno sinistro rientrerà a Milano dal prestito alla fine di questa stagione

Ottime notizie in casa Inter per quanto riguarda il tema calciomercato . Da pochi minuti, infatti, Sky Sport ha annunciato che il club nerazzurro avrebbe trovato l'accordo con l' Hellas Verona per far rientrare a Milano Federico Dimarco, in prestito durante l'ultima stagione alla formazione veneta. La società con a capo il presidente Maurizio Setti, infatti, avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto a proprio favore che aveva concordato la scorsa estate sulla base dei 6,5 milioni di euro.

Probabilmente anche a causa delle incertezze economiche che in questo momento impediscono all'Inter una programmazione chiara sui prossimi movimenti in entrata, il ritorno del difensore cresciuto nelle giovanili nerazzurre era considerato una priorità. Tra l'altro va sottolineato quanto Dimarco sia cresciuto in quest'ultima stagione: non solo da esterno a tutta fascia, perché Juric lo ha inventato con ottimi risultati anche come terzo centrale di difesa, un ruolo che sicuramente tornerà utile al sistema tattico di Antonio Conte.