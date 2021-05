Verso Inter-Roma: annullata la conferenza stampa di Conte di domani

Mercoledì alle 20:45 il match a San Siro

Tornerà in campo mercoledì sera l'Inter campione d'Italia, dove a San Siro proverà ad allungare la striscia di 14 vittorie consecutive sul prato amico milanese contro la Roma. Un match che dal punto di vista della classifica conta solo per i capitolini, impegnati nel difendere il settimo posto dall'attacco del Sassuolo, ma i nerazzurri hanno dimostrato anche sabato che scenderanno sempre in campo con la cattiveria giusta per vincere.