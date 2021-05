VIDEO – De Vrij e la passione pianoforte: i tifosi in delirio

Il difensore nerazzurro all'opera

Fresco campione d'Italia con una passione per la musica, e per il pianoforte in particolare: Stefan De Vrij oggi ha pubblicato sul suo account Twitter un video in cui si mostra al pubblico mentre suona. Il difensore olandese ha da sempre l'hobby per lo strumento, tanto che Alessandro Bastoni - scherzando - lo ha anche candidato per comporre il nuovo inno dell'Inter.