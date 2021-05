L’agente di Bastoni: “Rinnovo? Aspettiamo da 4 mesi, con l’Inter cose mai capitate. Do tempo entro l’1 luglio”

Il noto procuratore ha lanciato l'allarme sul club nerazzurro

Antonio Siragusano

Questa mattina, intervistato sulle pagine del Corriere dello Sport, l'agente di Alessandro Bastoni ha lanciato l'allarme sul futuro del difensore all'Inter. Si tratta di Tullio Tinti, uno dei procuratori più importanti in Italia, il quale ha apertamente parlato della grave situazione economica che si sta vivendo dalle parti di Viale della Liberazione. Il noto agente non si è limitato solo a paventare il possibile addio sul mercato del difensore nerazzurro, ma ha anche raccontato la sua esperienza con un rinnovo in ghiaccio ormai da quattro mesi.

Ora Zhang è tornato e ha annunciato i tagli?

“Quando ho letto di questa richiesta di taglio di due mesi di stipendio sono rimasto meravigliato, ma non del tutto. Già a gennaio avevo avuto una situazione non chiara con Eder che militava nel club di Suning in Cina. Avevamo capito che la situazione si era ingarbugliata e avevamo chiesto la risoluzione anticipata del contratto perché c’era la possibilità di tornare in Italia. Ci hanno tirato per le lunghe, alla fine è rimasto e, nonostante la vittoria del campionato, non gli hanno pagato né gli stipendi né i contributi. Così non ha potuto ancora trasferire i suoi soldi dalla Cina. In più il club non si è iscritto al campionato. Una cosa che non ha senso”.

Torniamo ai tagli degli interisti.

"Mi sento responsabile dei miei calciatori e non credo che un simile taglio sia un atto dovuto. Le società sono aziende private. Quando guadagnano non dividono i proventi con i dipendenti e quando vanno in perdita, tocca alla proprietà. Ho saputo e letto che la famiglia Zhang voleva vendere e che c’era un fondo pronto a presentare un’offerta importante. Suning voleva di più? Legittimo perché il club è loro. Ora però non possono chiedere soldi ai giocatori che hanno fatto tutto quello che dovevano. Non solo hanno vinto lo scudetto, ma hanno già accettato di rimandare il pagamento delle mensilità sia nel 2019-20 sia novembre e dicembre scorsi per evitare penalizzazioni in classifica. Una simile richiesta, tanto più perché improvvisa e a pochi giorni dalla festa per il tricolore, mi sembra inopportuna e fuori dalla logica".

Lei con l'Inter ha in ballo il rinnovo di Bastoni.

"Altra sorpresa... da 4 mesi abbiamo un accordo con Marotta, Ausilio e Antonello. Bastoni, lo ricordo, sta giocando con il contratto firmato tre anni fa, nonostante da due stagioni sia titolare dell'Inter e sia stato convocato in nazionale. C'era la promessa di portare lo stipendio a un livello giusto e l'intesa a febbraio c'era, con tanto di mail di conferma scambiate. Mancava solo che il presidente tornasse dalla Cina per formalizzare tutto. Non più tardi di venerdì mi è stato comunicato che il rinnovo non è saltato, ma che bisogna aspettare che sia firmato questo prestito che la società sta trattando. Onestamente sono cose che non mi sono mai capitate".

Bastoni può non rinnovare?

"Bastoni ha la maglia addosso perché è interista. Rispetterà gli accordi perché ha ancora un contratto e anche io i contratti sono abituato a rispettarli. Se il club vorrà rinnovare alle cifre concordate, ok, altrimenti dall'1 luglio in poi le cose cambieranno. Sarò più chiaro: Bastoni e il suo agente sono contenti di rimanere all'Inter, ma bisogna che le cose vengano fatte in maniera normale, come in tutte le altre società. Il momento è difficile e lo sappiamo, ma questo comportamento non va bene. Se io avessi fatto una cosa del genere, e mi fossi tirato indietro prima delle firma, quando era tutto a posto, l'Inter avrebbe fatto un caos incredibile".