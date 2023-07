Tra i vari obiettivi del calciomercato dell’Inter c’è anche l’acquisto di un centrocampista, con la ricerca specifica di un centrocampista di qualità. Oltre a Lazar Samardzic, pertanto, sarebbe emerso nelle ultime ore anche il nome Daichi Kamada. Lo riporta la Repubblica.

L’entourage del giapponese, svincolatosi dall’Eintracht Francoforte, avrebbe avuto contatti con i nerazzurri in queste ore. Per Kamada c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid, che avrebbe già incassato l’approvazione del giocatore.

L’opinione di Passione Inter

Kamada potrebbe rivelarsi un acquisto molto interessante, in grado di alzare la qualità dell’Inter a centrocampo, con colpi interessanti anche sulla trequarti. A parametro zero, poi, sarebbe un colpo perfetto per i parametri economici dell’Inter.