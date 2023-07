L’Inter è alla ricerca di alcuni rinforzi per migliorare la rosa. Tuttavia, i nerazzurri non stanno guardando solo al presente e stanno ragionando su alcuni colpi da poter piazzare a parametro zero nella prossima stagione.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, uno di questi potrebbe essere Tiago Djaló, difensore del Lille in scadenza di contratto nel 2024. Attualmente fermo ai box per un infortunio al legamento crociato, il portoghese potrebbe divenire un acquisto per la prossima stagione, in caso di mancato rinnovo. Non è da escludere anche un possibile acquisto a gennaio a basso costo.