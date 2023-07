Manca poco all’amichevole tra Inter e Al-Nassr, ma Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Henrikh Mkhitaryan, che sarà assente a causa di un problema fisico. L’armeno rimarrà a riposo in via precauzionale.

Per Mkhitaryan dovrebbe trattarsi di una lombalgia da sovraccarico. Nulla di particolarmente grave, dunque, ma i nerazzurri hanno preferito non rischiare in questa fase della stagione.