Mercato – Trubin si complica? L’Inter lo valuta a parametro zero

Non solo Sommer, l’Inter è al lavoro anche per portare Trubin in nerazzurro. Tuttavia, il suo trasferimento in questa stagione potrebbe slittare, se le pretese dello Shakhtar Donetsk dovessero rimanere troppo altre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri sarebbero ancora ottimisti su un suo acquisto immediato, ma sarebbero anche pronti a siglare un accordo con il portiere ucraino per un trasferimento a parametro zero nel 2024. A quel punto prenderebbe piede l’opzione Audero per questa stagione.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non ha un grande budget di mercato e anche per questo motivo non vuole spendere una cifra esagerata per Trubin, ora. Una scelta economicamente sensata che, però, rimanderebbe di un anno la rivoluzione trai pali, preferendo una soluzione di ripiego.