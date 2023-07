Mercato – Ore decisive per Sommer: quando arriva all’Inter?

Yann Sommer continua a essere il nome principale del mercato dell’Inter in questi giorni. I nerazzurri hanno bisogno di un portiere in tempi brevi e lo svizzero è l’obiettivo numero uno. I contatti con il Bayern Monaco continuano, ma i bavaresi hanno prima bisogno di un sostituto.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come nella dirigenza interista ci sarebbe ottimismo per una soluzione nei prossimi giorni, visti anche i buoni rapporti con la società tedesca e con Rummenigge in particolare.

Secondo il Corriere dello Sport, vista la situazione attuale, Inzaghi si sarebbe rassegnato all’idea di avere il portiere solo dopo il termine della tournée in Giappone. Infatti, non sembrano esserci i tempi tecnici per concludere prima la trattativa.

L’opinione di Passione Inter

Ormai non sembrano esserci dubbi sul passaggio di Sommer all’Inter. Sono i tempi a essere ancora incerti, ma su questo punto i nerazzurri devono aspettare il Bayern Monaco: i bavaresi stanno trattando un nuovo portiere (Raya e De Gea le opzioni più accreditate). Solo a quel punto l’estremo difensore elvetico sarà libero di accasarsi a Milano.