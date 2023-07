Folarin Balogun è uno dei principali obiettivi dell’Inter in attacco. Lo statunitense non è stato convocato per l’amichevole dell’Arsenal contro il Barcellona, facendo subito pensare a un possibile indizio di mercato. In realtà non è proprio così.

L’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha precisato dopo la gara ad ArsenalBuzz che l’assenza di Balogun è dovuta a un infortunio, parlando anche del suo futuro in squadra. Queste le sue parole:

“Non era disponibile. Ha avuto un piccolo infortunio al piede, non si è allenato con noi e non era disponibile. Questo era il motivo. Dovremo valutarlo. Prima di tutto deve essere in forma e disponibile a giocare minuti”