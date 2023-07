Lautaro Martinez ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche del percorso in Champions League dei nerazzurri e della grande occasione che ha avuto in finale contro il Manchester City.

Queste le sue parole:

PERCORSO CHAMPIONS LEAGUE – “Abbiamo perso per strada tantissimi punti in campionato. Ma ripartiamo dalla finale di Champions. Perché quella partita e quella competizione hanno fatto crescere singolarmente tutti noi dal punto di vista calcistico. Abbiamo lasciato un’immagine importante di noi, abbiamo dato un segnale al mondo”.

GOL SBAGLIATO – “Pentito per il gol sbagliato? Ma no, perché sono a posto con me stesso: ho fatto la scelta giusta. C’è chi dice che avrei dovuto passarla a Brozovic, chi a Lukaku. In quel secondo ho deciso così e va bene, ho rivisto tante volte i video con Guardiola già a terra… Ma non è l’unica occasione che abbiamo avuto quella sera, nella testa porto con me quanto di buono abbiamo fatto. Lo scorso anno qualcuno credeva che saremmo arrivati in finale? Nessuno. E allora dobbiamo crederci anche quest’anno. Ora tutti sanno chi è l’Inter, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti in Europa”.