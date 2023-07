Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez ha parlato di diversi argomenti. Tra questi anche le offerte dall’Arabia Saudita, che il Toro, però, ha rispedito al mittente. Queste le sue parole:

«È vero, le proposte sono arrivate. Ma sono felice all’Inter e felice a Milano, non ho motivo per cambiare, la mia famiglia la pensa come me. Perché la gente va giocare lì? Di sicuro l’aspetto economico ti entra nella testa, inutile negarlo, sono tanti soldi eh… Ma poi dipende dal singolo: io ad esempio ho scelto così perché voglio continuare a giocare ad alti livelli, penso già a prepararmi bene per la prossima Coppa America o il prossimo Mondiale con l’Argentina».