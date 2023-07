Nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez ha parlato anche del comportamento di Lukaku, che avrebbe molto deluso lui e tutti i compagni dello spogliatoio. Queste le sue parole:

“Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio. Mi aspettavo un comportamento simile? No”.