Il RETROSCENA di Ausilio sulla trattativa per Thuram all’Inter

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è stato protagonista di una lunga intervista a Radio TV Serie A, nel corso della quale ha parlato di diversi argomenti e svelato alcuni retroscena. Ecco quello sulla trattativa che ha portato Thuram in nerazzurro:

“La prima volta che ne ho parlato in società, fu dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Giocava esterno al Gladbach, non era una prima punta e non sapeva di esserlo. Cercavamo il secondo attaccante oltre a Dzeko. Lui era la mia scelta. La negoziazione stava andando avanti spedita, ma si infortunò. Avevamo quasi definito tutto, ma si fece male al ginocchio. Quegli incontri, soprattutto con il papà, sono rimasti. Il suo nome mi rimase in testa. Quando ci siamo ricontrati, nonostante gli altri club, si sono ricordati di questo e del nostro progetto che voleva puntare su di lui”.