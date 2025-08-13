Palmeri SVELA: “Ingaggio alla Lautaro per Donnarumma”

Nelle scorse ore è scoppiato il caso Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano è stato messo nella lista cessioni da parte del PSG e infatti un chiaro segnale è la sua mancata convocazione per la Supercoppa Europea contro il Tottenham, che si giocherà questa sera a Udine.

Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha scritto un aggiornamento di mercato legato all’Inter e al portiere della nazionale azzurra viste le voci di un interessamento del club nerazzurro. Viene confermato l’interesse che da mesi c’è per Donnarumma ma a condizioni differenti, ecco le parole esatte del collega:

“L’Inter già da mesi si è interessata a Donnarumma, e non ha ricevuto alcuna preclusione al passaggio. L’Inter avrebbe preso Donnarumma solo da svincolato garantendo uno stipendio allo stesso livello di Lautaro. Ma la rottura anticipata e l’esborso del Manchester City tolgono ogni pensiero”.