Abbonamenti in Serie A: il dato su Inter, Milan e Juventus

Manca poco alla ripartenza del campionato di Serie A ed emergono i dati sugli abbonamenti che le varie società sono state in grado di ottenere fino a questo momento. Come sempre, in vetta alla classifica ci sono i club che possono mettere in vendita un numero maggiore di tessere, avendo stadi più capienti.

Secondo la classifica divulgata dal Corriere dello Sport, al primo posto c’è l’Inter con ben 40.000 abbonati e al pari dei nerazzurri c’è solo la Roma che ha però già raggiunto il suo sold-out. Di seguito la graduatoria completa di tutte e 20 le società di calcio in Serie A per il campionato 2025/26 che partirà tra pochi giorni.

1) Inter – 40.000

2) Roma – 40.000 (sold out)

3) Milan – 35.000

4) Genoa – 28.101 (sold out e record)

5) Lazio – 27.700

6) Napoli – 24.000 (sold out)

7) Bologna – 21.000

8) Lecce – 19.409

9) Juventus – 19.200

10) Atalanta – 15.300 (sold out)

11) Cagliari – 13.100

12) Fiorentina – 12.100

13) Verona – 12.000

14) Parma – 11.257

15) Udinese – 9.939

16) Cremonese – 7.353 (record)

17) Como – 6.800 (sold out)

18) Torino – 5.000

19) Pisa – 4.000

20) Sassuolo – 2.500