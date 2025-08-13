Abbonamenti in Serie A: il dato su Inter, Milan e Juventus
I numeri dei tifosi abbonati in ogni club italiano
Manca poco alla ripartenza del campionato di Serie A ed emergono i dati sugli abbonamenti che le varie società sono state in grado di ottenere fino a questo momento. Come sempre, in vetta alla classifica ci sono i club che possono mettere in vendita un numero maggiore di tessere, avendo stadi più capienti.
Secondo la classifica divulgata dal Corriere dello Sport, al primo posto c’è l’Inter con ben 40.000 abbonati e al pari dei nerazzurri c’è solo la Roma che ha però già raggiunto il suo sold-out. Di seguito la graduatoria completa di tutte e 20 le società di calcio in Serie A per il campionato 2025/26 che partirà tra pochi giorni.
1) Inter – 40.000
2) Roma – 40.000 (sold out)
3) Milan – 35.000
4) Genoa – 28.101 (sold out e record)
5) Lazio – 27.700
6) Napoli – 24.000 (sold out)
7) Bologna – 21.000
8) Lecce – 19.409
9) Juventus – 19.200
10) Atalanta – 15.300 (sold out)
11) Cagliari – 13.100
12) Fiorentina – 12.100
13) Verona – 12.000
14) Parma – 11.257
15) Udinese – 9.939
16) Cremonese – 7.353 (record)
17) Como – 6.800 (sold out)
18) Torino – 5.000
19) Pisa – 4.000
20) Sassuolo – 2.500