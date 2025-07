L’Inter RIFIUTA il colpo da 50 milioni: risposta definitiva

Arriva una notizia di mercato dell’ultim’ora direttamente da una delle fonti più esperte, come la coppia formata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto che sul canale YouTube svelano un retroscena legato al potente procuratore Jorge Mendes che avrebbe offerto all’Inter ancora una volta un suo assistito.

Si tratta di Joao Felix che, dopo il rifiuto a gennaio, è stato proposto ancora nell’ultimo mese a Marotta e Ausilio ma i dirigenti dell’Inter hanno ancora una volta risposto negativamente. Inoltre, il portoghese ex Milan adesso è vicino al trasferimento in Arabia Saudita come spiega lo stesso Moretto con queste parole:

“Joao Felix arriva da 6 mesi di prestito al Milan ma i tifosi si aspettavano di più. Ora è tornato al Chelsea perché non ha convinto, la notizia delle ultimissime ore è che ora è vicino all’Al-Nassr per 50 milioni di euro. Il retroscena che voglio raccontare è che già a gennaio Jorge Mendes l’aveva proposto all’Inter e nell’ultimo mese è di nuovo successo ma l’Inter ha detto di nuovo di no, come a gennaio”.