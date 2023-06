Ecco quanto risparmia l’Inter con l’addio di Dzeko

Edin Dzeko è ormai un giocatore del Fenerbahce, manca solo la firma sul contratto. Il bosniaco andrà a percepire un contratto biennale da circa 5 milioni di euro all’anno. Una cifra più alta di quella proposta dall’Inter, che con l’addio dell’attaccante vede respirare un po’ il suo monte ingaggi.

Il peso a bilancio del bosniaco corrisponde al costo dello stipendio lordo (9,25 milioni di euro all’anno) più la quota di ammortamento che si attesta a poco meno 1,4 milioni di euro a stagione.

Dunque, in queste due stagioni in nerazzurro Dzeko è costato a bilancio 10,64 milioni di euro per ciascuna annata. Un bel risparmio totale per le casse dell’Inter, che dovranno lavorare molto sul monte ingaggi, visto il settlement agreement stipulato con la UEFA.