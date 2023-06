Spunta una nuova indiscrezione di mercato piuttosto sorprendente. Tuttomercatoweb riferisce che l’Inter si è attivata con grande interesse su Alex Scott, centrocampista classe 2003 del Bristol premiato come miglior giocatore dell’ultima Championship, la Serie B inglese. La valutazione del giocatore sarebbe di 25 milioni di euro, ma secondo lo stesso portale la dirigenza nerazzurra potrebbe riuscire a chiudere per 18 milioni.

L’opinione di Passione Inter

Non abbiamo al momento riscontri sulla notizia. Ci limitiamo a segnalarvi che si tratta di una mezzala non molto forte fisicamente, ma comunque bravo di testa e con buona gamba. Caratteristiche da “box-to-box”, come lo chiamano in Inghilterra. Da tempo è segnalato soprattutto nel mirino del Liverpool che continua a monitorarlo.