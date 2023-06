Giovedì 22 giugno è uno dei giorni più caldi per il mercato dell’Inter, almeno dal punto di vista delle voci. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: Vicario al Tottenham, spunta Audero ma…

L’Inter sembrava decisa a sostituire Onana, in caso di partenza, con Guglielmo Vicario sul quale però si è inserito in maniera decisiva il Tottenham. Allora sono apparsi due nuovi numeri sui radar nerazzurri: il giovane Mamardashvili e il veterano Yann Sommer che potrebbe lasciare il Bayern a condizioni agevoli. Anche se va detto che ad oggi le sirene del Chelsea su Onana sembrano in calo e il Manchester United non ha ancora presentato offerte o segnali in questi senso. Attendiamo aggiornamenti, mentre per il ruolo di vice con Handanovic in partenza spunta Audero.

Mercato Inter, difesa: da Bisseck a Demiral

Varie indiscrezioni su Yann Bisseck hanno messo in allarme i tifosi: dalle nostre verifiche risulta che l’Inter con l’Aarhus che detiene il cartellino si è portata molto avanti, i “problemi” dunque dovrebbero essere eventualmente relativi all’accordo col calciatore. Al momento comunque la società nerazzurra resta quella in vantaggio, come scrivono anche in Germania. Nel frattempo si riattiva la pista Demiral a condizioni vantaggiose per completare la difesa e Gosens va sempre più verso l’Union Berlino.

Mercato Inter, centrocampo: da Frattesi a Koopmeiners

Su Frattesi, dopo la cessione di Tonali al Newcastle da parte del Milan, è guerra aperta. L’Inter confida di aver mosso i passi più concreti col giocatore, il Milan ha la disponibilità per aumentare l’offerta per il cartellino e la Juventus è sempre molto insidiosa. Di sicuro ne esce vincitore il Sassuolo che è riuscito ad innescare l’asta come sperava. Su Milinkovic-Savic non si registrano novità se non la confermata voglia di Inzaghi di averlo, mentre si accende una suggestione Koopmeiners che al momento è un’idea. Intanto Ausilio incontra De Zerbi e partono le voci su un possibile acquisto del Brighton dall’Inter: si parla di Asllani e Fabbian, ma per ora non ci sono conferme. Attenzione invece ad Alex Scott, candidatura improvvisa dalla Championship. Su Brozovic vanno avanti le negoziazioni: l’Al-Nasrr ha l’obiettivo di chiudere.

Mercato Inter, attacco: tutto ruota attorno a Lukaku

Edin Dzeko al Fenerbahce, finalmente ci siamo. L’Inter saluta un grande attaccante e si assicura un risparmio non da poco. Le questioni più importanti però ruotano attorno a Lukaku: si è mosso il Milan sul belga, ma anche l’Arabia Saudita non molla e pensa al rilancio. L’Inter continua a ribadirsi tiepidamente ottimista sul ritorno. Sono ore calde.