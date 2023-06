L’Inter è impegnata a cercare un nuovo portiere. Tuttavia, non si guarda solo al ruolo da titolare, dove tiene banco la possibile partenza di Onana. I nerazzurri, infatti, sono interessati anche a un vice-portiere e i nerazzurri sembrano aver messo gli occhi su Emil Audero della Sampdoria.

Secondo le ultime informazioni provenienti da Sky Sport, il numero uno blucerchiato intriga l’Inter, che però deve fronteggiare la richiesta del club doriano: circa 10 milioni di euro. Inoltre, su Audero, che difficilmente rimarrà in Serie B, sembra esserci molta concorrenza.

L’opinione di Passione Inter

La ricerca del secondo portiere è legata all’ormai certo addio di Handanovic, in scadenza di contratto a fine mese. Audero ha vissuto un’annata complessa alla Sampdoria, ma sarebbe comunque un portiere con tanta esperienza da titolare in Serie A e una discreta affidabilità, valido per il ruolo di riserva a Onana o a chi sarà al suo posto.