La notizia dell’interessamento del Milan per Lukaku e Frattesi è stato un fulmine a ciel sereno sul mondo Inter. I nerazzurri, però, non si sono di certo arresi e, al contrario, hanno ancora armi a disposizione per portare a termine entrambe le operazioni.

Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, che soprattutto su Lukaku sottolinea la volontà del giocatore, che avrebbe rifiutato anche l’Arabia Saudita pur di potersi legare nuovamente all’Inter. Trovare un accordo con il Chelsea non sarà semplice, ma il belga è già riuscito una volta a convincere il club londinese.

Per Frattesi, il discorso è leggermente più complesso: da diversi giorni l’Inter ha l‘intesa con il giocatore sull’ingaggio e anche con il Sassuolo l’operazione è già impostata. I nerazzurri, però, devono aspettare la cessione di Brozovic, ed è questo il vero ostacolo che potrebbe favorire il Milan.

Queste notizie sono state confermate anche dall’inviato di Sky Sport, Andrea Paventi, secondo il quale l’Inter avrebbe già pronte delle alternative a Frattesi, che però rimane la priorità in questo momento. Per Lukaku, invece, il freno è la volontà del Chelsea di incassare dalla sua cessione.

L’opinione di Passione Inter

Almeno per quanto riguarda Lukaku, il legame che il belga ha con il popolo nerazzurro sembra poter essere una buona arma per riuscire a riportare il giocatore in maglia Inter. Con Frattesi lo scenario è differente, ma è chiaro come basti un colpo di reni a riportare la trattativa sul binario giusto. Il Milan è un’insidia? Sì. L’Inter è già battuta? Assolutamente no.