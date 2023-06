L’Inter e Robin Gosens sembrano vicine all’addio. L’esterno tedesco piace molto all’Union Berlino e, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbe già l’accordo tra le parti. Manca quello tra i due club.

Per Sky Sport Deutschland, l’Inter chiede una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. L’opzione più probabile al momento attuale sembra essere un prestito con obbligo di riscatto. Sempre secondo l’emittente televisivo tedesco, Gosens non sarebbe scontento di giocare all’Inter, ma vorrebbe avere più spazio per giocare, in vista dell’Europeo della prossima estate.

L’opinione di Passione Inter

Gosens non ha mai dato segnali di voler lasciare i nerazzurri e il suo comportamento è sempre stato da grande professionista. È chiaro, però, che dopo aver mancato il Mondiale, il tedesco ha voglia di tornare a giocare un’altra manifestazione con la Germania. E, al momento attuale, l’Inter non può garantirgli la titolarità di cui ha bisogno.