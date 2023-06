Lukaku al Milan. No, non è uno scherzo, ma è l’indiscrezione trapelata nelle ultime ore, e che vedrebbe i rossoneri pronti al clamoroso inserimento per Big Rom, promessosi all’Inter. Uno scenario quasi paradossale che, ovviamente, non ha potuto lasciare indifferente il web, scatenatosi sull’argomento con reazioni di tutti i tipi: dallo sgomento, all’euforia, alla rabbia. E, ovviamente, c’è anche chi la prende con un po’ di ironia da entrambi i lati dei Navigli.

Ecco, dunque, le migliori reazioni social al possibile passaggio di Lukaku al Milan:

La redazione della Gazzetta mentre imposta la notizia su Lukaku al Milan: pic.twitter.com/g5p2KZDvyF — NicolinoBerti (@NicolinoBerti) June 22, 2023

Io che cancello dal profilo tutte le offese a Lukaku: pic.twitter.com/9yrXIIdKY6 — Elisa (@whoisellie_) June 22, 2023

Romelu Lukaku è l’Inter.

E basta.



Discorso chiuso. pic.twitter.com/l2irY93Hui — SSam 🐍 (@__SSam__7) June 22, 2023

Lukaku leggendo la Gazzetta di stamattina pic.twitter.com/AxG02SZU9s — Junior Merdias🫒 (@eddiebravo00) June 22, 2023

Ahahahahahahahahahahahahah

Se arriva lukaku smetto di tifare Milan https://t.co/N5aN5UsrRW June 22, 2023

"Lukaku al Milan al 22 giugno? Ad agosto? Lavezzi all'Inter?" pic.twitter.com/IcFmswY85V — Dumas 🦩 (@Darmumas) June 21, 2023