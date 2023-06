VIDEO – Quella volta che Lukaku disse “MAI al Milan”

Nelle ultime ore il Milan sembra essere piombato su Romelu Lukaku, creando grande scompiglio nel mondo Inter, in ansia per un eventuale tradimento da parte dell’attaccante belga. Molto dipenderà dalla volontà di Big Rom, che in questi mesi si è votato completamente alla causa nerazzurra.

Come si può vedere nel video qui sotto, peraltro, Lukaku si è già espresso in passato su un possibile trasferimento al Milan e alla Juventus: un secco “mai“, ripetuto scuotendo la testa. Ora la chiamata sembra esserci davvero e bisognerà capire l’effettiva reazione di Big Rom.