L’Inter non arretra per il rinnovo di Inzaghi: “Ci sono due diktat”

Il caso Hakan Calhanoglu, rientrato nel giro di pochi giorni, aveva un po’ scombussolato il mondo Inter. La dirigenza, però, non ha mai avuto dubbi sulla linea da tenere con il turco. Un modus operandi chiaro e netto, che verrà portato anche con il rinnovo di Simone Inzaghi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la società ha messo due diktat ben precisi per quanto riguarda l’ingaggio e la durata del nuovo contratto. I nerazzurri non vogliono sfondare il tetto dei 6,5 milioni di euro e offrono un prolungamento fino al 2026.

Inzaghi, dal canto suo, avrebbe una richiesta per lo stipendio più alta e vorrebbe un nuovo biennale fino al 2027. Tuttavia, questa forbice non preoccupa le parti. C’è ottimismo diffuso, vista anche la volontà di entrambi gli attori di arrivare alla firma.