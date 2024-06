Altro che Zirkzee, il Milan tratta Lukaku: “C’è fiducia per un motivo”

A un anno dal suo tradimento all’Inter, Romelu Lukaku sembra essere pronto a fare completare lo sgarbo al club nerazzurro. Infatti, dopo un anno in prestito alla Roma, l’attaccante belga potrebbe clamorosamente trasferirsi al Milan.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i rossoneri stiano trattando il Chelsea per il prestito dell’attaccante belga. Il Milan è fiducioso della riuscita dell’operazione, visti i buoni rapporti con il club londinese, viste anche le recenti operazioni per Pulisic e Loftus-Cheek.

Si tratterebbe di un’operazione meno onerosa rispetto all’acquisto di un attaccante più giovane, come Zirkzee, obiettivo iniziale del mercato del Milan, che potrebbe essere accantonato definitivamente per l’ex Inter.