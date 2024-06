Mercato Inter, con Martinez ci siamo: “Restano due dubbi”

Non ci sono ormai più troppi ostacoli all’approdo di Josep Martinez all’Inter. L’acquisto del portiere, che dovrebbbe essere da 13 milioni più 2 di bonus, potrebbe completare i piani di mercato del club nerazzurro. O forse no.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, in casa interista rimangono due dubbi da risolvere da qui allla fine dell’estate: il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries e il futuro di Marko Arnautovic. Con l’olandese ci sarà un nuovo contatto dopo l’Europeo, che sarà decisivo per capire il suo destino.

Per l’attaccante, invece, sono da capire le reali intenzioni dell’Inter. Senza una sua cessione, infatti, è improbabile un nuovo innesto per allungare il reparto offensivo (in cima alla lista dei desideri c’è Gudmundsson, valutato oltre 30 milioni).