Retroscena Taremi: deve essere a Milano prima del ritiro con l’Inter

Mehdi Taremi ha voglia di Inter, come ha fatto intendere dalla sua intervista rilasciata ieri. L’iraniano diventerà ufficialmente un giocatore nerazzurro all’inizio di luglio, con l’appuntamento fissato per la data di inizio del ritiro, il 13 luglio.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, l’attaccante sarà a Milano con qualche giorno d’anticipo. La motivazione è puramente burocratica: Taremi dovrà svolgere le ultime pratiche per il visto lavorativo. L’iraniano verrà tesserato da extracomunitario e non da comunitario, come si era invece ipotizzato.

Taremi firmerà un contratto biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, con l’opzione di prolungamento per un’altra stagione.