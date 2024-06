Ad Genoa: “Martinez vale più di 15 milioni. Tanti su Gudmundsson”

Intervistato da TeleNord nel corso della trasmissione We Are Genoa, Andres Blasquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato del futuro di Josep Martinez e Albert Gudmundsson, il primo vicinissimo all’Inter, il secondo obiettivo per l’attacco.

Queste le sue parole:

MARTINEZ – “Forse va via il portiere e ne cercheremo uno. Su Martinez non si sa tutto ma voglio che i parametri siano chiari, vale più di 15 milioni ma non dipende da noi. A volte i procuratori fanno i loro interessi, ma il mondo è piccolo. Io capisco che i giocatori hanno una vita di lavoro relativamente corta. Se un giocatore, come Dragusin, vuole fare un’esperienza e io non posso pagare tanto, non posso fermare la sua carriera. Se uno viene al Genoa si troverà bene sempre, sapendo che qui potrà fare carriera tanto quanto in un altro posto”.

GUDMUNDSSON – “Per quanto riguarda Albert, lui è diventato un’icona della città e vive nella città. Ma è normale che alla sua età voglia fare un’esperienza dove guadagnare più soldi. Lui ha rifiutato la Fiorentina perché gli ho detto che avevo bisogno di lui per arrivare nella top ten e per poco non ce l’abbiamo fatta. Poi devo anche soddisfare i bisogni che hanno le persone. Abbiamo avuto degli interessi dall’Arabia, dall’Italia e dall’estero, ma nessuna offerta concreta. Chiedono in tanti ma il mercato non è ancora iniziato. Fino a che non finisce l’Europeo non credo si facciano mosse importanti”.