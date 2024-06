Inter, parte l’asta per il difensore: “Si punta alla cifra più alta”

Da diverse settimane l’Inter sta valutando dei possibili innesti in difesa. In particolare, vista l’età avanzata di Acerbi e De Vrij, i dirigenti nerazzurri sono alla ricerca di profili molto giovani, in grado di ringiovanire il reparto e di maturare nel tempo fino a diventare titolari.

Tra questi nomi c’è sicuramente quello di Giovanni Leoni. difensore classe 2006 della Sampdoria. Fresco di rinnovo con i doriani, il giovane centrale potrebbe comunque partire, con diversi club pronti a scatenare un’asta per lui: Inter, Juventus, Torino e Napoli, in Italia; ma anche Tottenham e Monaco, all’estero. Lo riportat Tuttosport.

Questa, almeno, sarebbe la speranza del club ligure, che vorrebbe massimizzare la sua cessione, che al momento attuale non può essere inferiore ai 5-6 milioni di euro. La Sampdoria, dal canto suo, spera di poter trattenere il giocatore in prestito ancora per un anno. Anzi, non è escluso che la sua cessione possa essere ritardata di qualche mese, per far lievitare ulteriormente la sua valutazione.