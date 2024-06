Addio in Serie A per l’attaccante: “Confermata la formula”

Con il mercato in entrata focalizzato sull’arrivo di Josep Martinez, il lavoro dei dirigenti dell’Inter è rivolto alle uscite, con diversi calciatori di rientro dai prestiti da sistemare nuovamente per la nuova stagione. Uno di questi è Sebastiano Esposito.

In forza alla Sampdoria nell’ultima annata, l’attaccante classe 2002 sembra ormai destinato alla sua prima esperienza in Serie A. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, ci sarebbe la conferma dell’intesa con l’Empoli per un prestito con diritto di riscatto. Le parti dovrebbero riaggiornarsi la prossima settimana, per definire le cifre dell’operazione.