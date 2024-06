Colpo Inter dall’Europeo: sarà lui il sostituto in caso di addio

Gran parte del mercato dell’Inter è stato già definito, nonostante la sessione debba ancora iniziare ufficialmente. Tuttavia, resta ancora qualche nodo da sciogliere e uno di questi riguarda il futuro di Denzel Dumfries, che verrà definito solo al termine dell’Europeo.

In ogni caso, stando a quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro sembra avere le idee chiare: se non arriverà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, sarà cessione per evitare un suo addio a parametro zero. E il papabile sostituto c’è già e arriva proprio da Euro 2024.

Si tratta di Dan Ndoye, esterno del Bologna e grande protagonista fin qui con la Svizzera, prossimo avversario dell’Italia agli ottavi di finale.

L’opinione di Passione Inter

Ndoye rappresenta un profilo molto diverso da Dumfries. L’esterno del Bologna ha doti principalmente offensive e, non a caso, sia nel club che nella Svizzera è stato sempre usato nelle zone più avanzate del campo. Tuttavia, come emerso nelle scorse settimane, in casa Inter sembra esserci la convinzione di poterlo trasformare in un laterale puro da 3-5-2.