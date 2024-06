Il PSG fa fuori Skriniar. Dalla Francia: “In Italia piace ancora”

Dopo l’addio all’Inter non proprio amichevole la scorsa estate, Milan Skriniar sembra ora in procinto di abbandonare anche il Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco, infatti, non sembrerebbe più rientrare nel progetto di Luis Enrique.

Una scelta netta, secondo Le Parisien, tanto che il club avrebbe invitato il difensore a trovarsi una nuova sistemazione per la prossima stagione. Sempre il quotidiani francese, lascia intendere come Skriniar goda ancora di popolarità in Italia e un suo ritorno in Serie A, allora, potrebbe farsi un’ipotesi più concreta.