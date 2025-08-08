8 Agosto 2025

Romano annuncia l’addio dell’obiettivo Inter

Sono giorni di riflessione in casa Inter per quanto riguarda il nuovo innesto in attacco. Dopo la prima offerta rifiutata dall’Atalanta e lo scontro totale tra Lookman e il club, l’Inter sta ora valutando se e quando provare un rilancio.

Lookman rimane il primo obiettivo nerazzurro, ma nel taccuino dei dirigenti ci sono anche dei nomi alternativi. Tra questi c’è sicuramente Christopher Nkunku del Chelsea, che sembra destinato a lasciare il club londinese.

Lo ha confermato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, annunciando il suo addio in questa finestra di mercato, dopo che non è stato convocato per l’amichevole della squadra di Maresca contro il Bayer Leverkusen.

