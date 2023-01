Romano: “Depay andrà via dal Barcellona”. Ma il suo avvocato allontana l’Inter

Sul suo profilo Instagram, l'esperto di mercato Fabrizio Romano dà per certa la partenza di Depay già in questa sessione di mercato . L'olandese è in scadenza di contratto con il Barcellona, ma è intenzionato a cambiare aria fin da subito.

Tuttavia, Romano riporta anche le parole dell'avvocato del giocatore, Sebastien Ledure, che chiudono la porta ai nerazzurri: "Non ci sono trattative in corso per Depay all'Inter. Posso negare tutte queste voci. Non è una possibilità della quale stiamo discutendo". Su Depay ci sarebbe forte l'Atletico Madrid.