Gds – L’Inter e la crisi degli sponsor cinesi: quest’anno solo 3 milioni di euro

Come riporta La Gazzetta dello Sport, rispetto al 2016, quando gli Zhang acquistarono l'Inter, il potere economic o si è ridotto in modo molto sensibile. La cartina di tornasole è rappresentata dalla voce del bilancio del club legata alle sponsorizzazioni regionali provenienti dalla Cina . Questa era cresciuta fino a 97 milioni nel 2018-19 , ma poi è crollata, fino ai 16 milioni della scorsa stagione.

Anche i contratti con la stessa Suning sono stati interrotti. L'Inter si basa ora solo su due sponsor minori per un corrispettivo totale di 3 milioni. La famiglia Zhang si trova in una situazione difficile e dovrà trovare nuovi modi per monetizzare e aumentare le entrate del club per continuare a competere a livello internazionale.