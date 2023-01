Dove vedere Milan-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni utili per seguire la partita

Dopo la vittoria non brillantissima contro l'Hellas Verona , l' Inter si gioca il primo trofeo della stagione. Al King Fahd Stadium di Riad , i nerazzurri affronteranno il Milan , nel secondo derby di questa stagione. In palio la Supercoppa Italiana, della quale gli uomini di Inzaghi sono gli attuali detentori. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20 (22 locali).

Informazioni utili per seguire Milan-Inter

Milan-Inter sarà trasmessa in chiaro da Canale 5. La sfida sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Infatti, basterà registrarsi sul portale e selezionare l'evento desiderato dalla sezione "dirette".