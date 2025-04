Sabatini fa il pronostico: “Triplete Inter? Ecco cosa vincerà”

Nel corso di una delle ultime puntate del podcast Calcio Selvaggio, il noto giornalista televisivo Sandro Sabatini ha parlato come di consueto di tutti i temi legati all’attualità calcistica e sulla Serie A, analizzando anche la situazione in casa Inter. Ha fatto poi anche una sorta di pronostico sui tre trofei che i nerazzurri possono vincere.

Secondo Sabatini, tra questa sera e la gara di ritorno di ritorno del 23 aprile, sarà l’Inter ad avere la meglio nel doppio confronto col Milan andando così poi a giocarsi la finale di Coppa Italia. Anche per lo Scudetto viene vista favorita la squadra di Inzaghi: “Concedetemi anche il fatto di essere indeciso è un campionato diverso dal solito ma dico che vince l’Inter di un punto”.

Infine per quanto riguarda la Champions League c’è invece meno ottimismo perché secondo il giornalista l’Inter riuscirà a passare il turno dei quarti di finale nel quale affronterà un avversario temibile come il Bayern Monaco, ma dovrà poi fermarsi in semifinale contro il Barcellona (che ci arriverebbe battendo il Borussia Dortmund).